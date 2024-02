Andy Murray ganha na estreia em Dubai e se torna 5º tenista com 500 vitórias em quadra dura

Andy Murray vem desfrutando as últimas semanas da carreira de tênis profissional, como reiterou nesta segunda-feira. E continua escrevendo seu nome na história. Ao ganhar do canadense Denis Shapovalov, de virada, na estreia do Torneio de Dubai, o britânico se tornou o quinto tenista na história a alcançar a marca de 500 vitórias em uma quadra dura.

O britânico entra para um seleto grupo de tenistas que conseguiram o feito. O suíço Roger Federer é o principal, com 783 vitórias, seguido pelo sérvio Novak Djokovic, com 700. O americano Andre Agassi ganhou em quadras duras 592 vezes, enquanto o espanhol Rafael Nadal soma 518 triunfos. Murray é o mais novo integrante.

Para conquistar o feito, precisou lutar muito diante de Shapovalov. Murray perdeu o primeiro set por 6 a 4, mas não desistiu e buscou a igualdade ganhando o segundo set no tie-break, por 7/6 (7/5). No set decisivo, foi melhor e fechou em 6/3 após bola para fora do adversário.

O britânico, mesmo desgastado da batalha, ainda deu um pique à rede para cumprimentar o canadense e o árbitro de cadeira. Com punho direito cerrado, vibrou muito na quadra e agradeceu ao público, que o ovacionou. Aplaudiu os torcedores e celebrou a marca.

"Não é ruim", disse um radiante Murray sobre a conquista na entrevista de quadra. "Obviamente, a quadra dura tem sido uma ótima superfície para mim ao longo dos anos e 500 partidas são muitas partidas, então estou muito orgulhoso disso. Não há muitos jogadores que tenham feito isso, é ótimo chegar a 500 antes de aposentar", completou.

A busca pela terceira vitória no ano será na quarta-feira, ainda sem adversário definido. O rival das oitavas sai apenas nesta terça, em duelo entre os franceses Ugo Humbert (18º do mundo e cabeça 5) e Gael Monfils (54º).

Além de Murray, nomes de peso também estrearam bem em Dubai. Segundo cabeça de chave, o russo Andrey Rublev fez 6/7 (4/7), 6/2 e 6/4 sobre o chinês Zhang Zhizhen, enquanto o terceiro favorito, o polonês Hubert Hurkacz, também precisou de três sets, todos decididos no tie-break, diante do alemão Jan-Lennard Struff: 7/6 (7/5), 6/7 (4/7) e 7/6 (8/6).

Dos favoritos, apenas o cabeça 6, o francês Adrian Mannarino, caiu. Ele levou a pior diante do holandês Botic van de Zadschulp, com 7/6 (7/3) e 7/5. Nesta terça-feira, o principal favorito, o russo Daniil Medvedev mede forças com Alexander Schevchenko, do Casaquistão.