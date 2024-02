Invictos, Flamengo e Fluminense fazem clássico que pode encaminhar o título da Taça Guanabara

Invictos e líderes da Taça Guanabara, Flamengo e Fluminense fazem o tradicional clássico Fla-Flu, neste domingo, às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela décima e penúltima rodada. Já classificados às semifinais do Campeonato Carioca, quem vencer praticamente confirma o título simbólico desta primeira fase.

Os dois rivais somam 21 pontos e o Flamengo só lidera pelo saldo de gols: 17 a 10. O time comandado por Tite tem o melhor ataque (18) e a melhor defesa, tendo sofrido apenas um gol. Os dois estão garantidos no G-4, porque o quinto colocado, o Botafogo, soma 14 e só pode chegar a 20. Quem vencer, praticamente garantirá o título da Taça Guanabara porque chegaria a 24 pontos.

O único que pode atrapalhar é o terceiro colocado Nova Iguaçu, que vem surpreendendo, com 18 pontos. Entretanto, além de vencer as duas e torcer por tropeço na última rodada, teria que tirar uma diferença grande no saldo de gols porque tem apenas três. O resultado que mais o beneficiaria seria um empate. O Vasco, com 16, completa o G-4.

O Flamengo fará seu último clássico na primeira fase. Antes, empatou sem gols com o Vasco e venceu o Botafogo por 1 a 0, com um gol nos acréscimos. Na última rodada enfrentará o Madureira. O Fluminense também empatou com o Vasco, por 1 a 1, mas ainda pega o Botafogo na última rodada.

Na última terça-feira, o Flamengo goleou o Boavista por 4 a 0. Sem suspensos, Tite terá dois retornos: os volantes Erick Pulgar, que estava com febre, e Allan, com dengue, treinaram normalmente.

O único desfalque, portanto, continua sendo o meio-campo Gerson, com uma infecção renal. Ele recebeu alta na terça-feira, mas segue em observação e passará por novos exames.

O técnico Fernando Diniz deve manter a base que participou da primeira final da Recopa Sul-Americana na última quinta-feira, quando perdeu para a LDU, por 1 a 0, em Quito, no Equador. O jogo de volta, que vai decidir o campeão, vai acontecer na outra quinta-feira, no Maracanã. O Fluminense precisa vencer por dois gols de diferença ou por um gol e decidir o título nos pênaltis.

Por causa desta decisão, o desgaste físico é preocupação da comissão técnica, principalmente após o jogo disputado na altitude de 2.850 metros na cidade de Cochabamba. Desta forma, uma ou outra troca pontual até pode acontecer.

O lateral-esquerdo Marcelo, por exemplo, sentiu o tendão e foi substituído ainda no primeiro tempo. Se não tiver condições, Diogo Barbosa começará a partida. A principal novidade foi o retorno do atacante Keno, recuperado de dores no calcanhar.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X FLUMINENSE

FLAMENGO - Rossi; Varela, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Igor Jesus, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. Técnico: Tite.

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Thiago Santos, Felipe Melo e Danilo Barbosa; André, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias, German Cano e Keno. Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz

HORÁRIO - 16 horas.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).