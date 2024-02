Milan perde para o Rennes, mas garante vaga nas oitavas de final da Liga Europa

Após construir uma boa vantagem no jogo de ida (vitória por 3 a 0), o Milan cumpriu a sua missão e se classificou para as oitavas de final da Liga Europa. A vaga foi obtida na casa do rival mesmo com a derrota de 3 a 2 para o Rennes, nesta quinta-feira.

O confronto teve como destaque o jogador Bourigeard. Ele anotou os três gols da vitória do time francês. Já pela equipe italiana, o português Rafael Leão e o centroavante Jovic descontaram. Os adversários da próxima fase serão definidos por sorteio na próxima sexta-feira.

Necessitando de uma goleada para buscar a classificação no tempo normal, o Rennes entrou em campo com uma postura ofensiva e abriu o placar logos aos dez. Bourigeaud marcou o primeiro de seus três gols arriscando um chute da entrada da área.

O time da casa seguiu na pressão, mas o Milan se fechou no campo de defesa e passou a explorar os contra-ataques. Aos 21 minutos, aproveitando uma bola aérea, Jovic cabeceou firme e conseguiu empatar o confronto.

Na volta do intervalo, o Rennes contou com uma penalidade para voltar a liderar o marcador. Terrier foi derrubado dentro da área e a falta foi marcada. Bourigeaud foi para a cobrança e fez 2 a 1 aos oito minutos.

O gol até deu uma nova motivação para a equipe francesa, mas Rafael Leão tratou de esfriar os ânimos da torcida ao fazer o segundo gol do Milan e deixar o confronto novamente igualado. Ele aproveitou um espaço na área e bateu para estabelecer o 2 a 2.

A partida seguiu movimentada e, aos 22 minutos, Bourigeaud novamente fez a diferença para assinalar o seu hat-trick e garantir o triunfo de 3 a 2 sobre os italianos.

No outro jogo da rodada, o Benfica, que venceu o primeiro jogo em Lisboa por 2 a 1, assegurou a vaga à próxima fase da Liga dos Cafmpeões ao ficar no empate sem gols com o Toulouse.