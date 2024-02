Gattuso é demitido do Olympique de Marselha após cinco meses de trabalho

A passagem de Gennaro Gattuso pelo comando do Olympique de Marselha foi encerrada oficialmente nesta terça-feira. O treinador, ídolo do Milan e da seleção italiana como jogador, permaneceu apenas cinco meses à frente do time francês, que vive má fase no Campeonato Francês e não empolga na Liga Europa.

"O Olympique de Marselha gostaria de agradecer especialmente a Gennaro e a toda a sua comissão técnica pelo esforço e pelo grande profissionalismo que demonstraram no dia a dia e desejar-lhes boa sorte para o futuro", informou o clube de Marselha, nesta terça.

Gattuso, de 46 anos, havia desembarcado no clube em setembro do ano passado, com a missão de evitar mais uma temporada difícil do Olympique, que não empolga sua torcida há alguns anos. Ele substituiu o espanhol Marcelino García Toral. Com Gattuso, a situação não melhorou.

A equipe de Marselha é apenas a nona colocada da tabela do Francês, a 23 pontos do líder Paris Saint-Germain. Na Copa da França, a eliminação foi precoce, logo na segunda fase. E, na Liga Europa, começou mal os playoffs, com um empate por 2 a 2 com o Shakhtar Donetsk, fora de casa. A volta será nesta quinta, em Marselha.

Pouco depois de anunciar a saída de Gattuso, a direção do clube francês já anunciou seu substituto. Trata-se do francês Jean-Louis Gasset, de 70 anos, ex-auxiliar de Laurent Blanc tanto na seleção francesa (2010-2012) quanto no PSG (2013-2016).

Campeão mundial como jogador da Itália na Copa de 2006, Gattuso ainda tenta se consolidar como treinador de sucesso na Europa. Ele iniciou sua carreira de técnico em 2013, no comando do modesto Sion, e teve como auge as duas temporadas em que liderou o Milan (2017-2019) e o Napoli (2019-2021). Sua única conquista como treinador aconteceu justamente na equipe napolitana, com o troféu da Copa da Itália em 2020.