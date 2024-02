Botafogo-SP elimina 'time de Richarlison' e Porto Velho é a primeira 'zebra' da Copa do Brasil

A Copa do Brasil começou nesta terça-feira com a primeira "zebra". O modesto Porto Velho estreou na temporada com vitória sobre o Remo por 1 a 0. O Botafogo-SP sofreu, mas também se classificou. O time do interior de São Paulo venceu o Nova Venécia, que tem Richarlison como "embaixador" e o seu pai, Antônio Carlos Andrade, como presidente do clube, por 2 a 1.

No estádio Aluizio Ferreira, em Porto Velho, o time da cidade fez história ao bater o Remo por 1 a 0, com gol de Fagner, aos oito minutos do primeiro tempo. O destaque foi o goleiro Digão, que foi o responsável pela classificação do clube rondoniense com importantes defesas.

Agora, o Porto Velho aguarda o vencedor de River-PI ou Ypiranga-RS. Além da vaga, o time embolsou mais R$ 945.000,00, somando com R$ 787.500,00, o time terá nos cofres R$1.762.500,00.

Em má fase no Campeonato Paulista, o Botafogo ficou muito próximo da eliminação, mas acabou vencendo o Nova Venécia-ES, de virada, por 2 a 1, no estádio José Olimpio da Rocha, em Águia Branca. O time de Ribeirão Preto ganha um novo fôlego para a sequência da temporada, assim como o técnico Paulo Gomes, que está balançando no cargo.

O Botafogo fez um primeiro tempo apático e foi para o intervalo perdendo por 1 a 0, graças ao gol de Diego. Mas Alex Sandro, duas vezes, liderou o clube paulista à classificação. O Botafogo também recebe os mesmos valores do Porto Velho. Na próxima fase, enfrentará o vencedor de Anápolis-GO e Tombense-MG.

Confira os jogos deste semana:

Terça-feira

16h30

Porto Velho-RO 1 x 0 Remo-PA

20h

Nova Venécia-ES 1 x 2 Botafogo-SP

Quarta-feira

15h30

Real Brasília-DF x São Raimundo-RR

16h

River-PI x Ypiranga-RS

16h30

Manauara-AM x Retrô-MG

19h15

Sousa-PB x Cruzeiro-MG

19h30

Anápolis-GO x Tombense-MG

Itabaiana-SE x Brasiliense-DF

Treze-PB x ABC-RN

Audax-RJ x Portuguesa-RJ

20h

Moto Club-MA x Bahia-BA

20h30

Independente-AP x Amazonas-AM

Capital-TO x Tocantinópolis-TO

Costa Rica-MS x América-SP

São Luís-RS x Ituano-SP

21h30

Real Noroeste-ES x Cuiabá-MT

Rio Branco-AC x CRB-AL

União-MT x Atlético-GO

Quinta-feira

20h

Cianorte-PR x Corinthians-SP

Águia-PA x Coritiba-PR