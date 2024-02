Renato Gaúcho defende a contratação do veterano Diego Costa pelo Grêmio

O técnico Renato Gaúcho defendeu a contratação do atacante Diego Costa, de 35 anos, pelo Grêmio. O jogador teve bela passagem pelo futebol europeu, mas não foi bem no Botafogo na temporada passada.

O que aconteceu

Diego foi anunciado na última semana como reforço do Tricolor num contrato até o fim da temporada. A manifestação do técnico veio depois do empate por 1 a 1 contra o São Luiz, ontem, pelo Gauchão.