Oliveira Andrade cita mágoa com Luís Roberto e revela apelido de narrador

Cortado de forma precoce da programação da TV Record nas transmissões do Paulistão, o narrador Oliveira Andrade, de 73 anos, comentou sobre a polêmica demissão, ocorrida após somente duas transmissões, e afirmou que sente mágoa de Luís Roberto, principal voz dos jogos de futebol exibidos na Rede Globo. O veterano, que trabalhou na emissora carioca nas décadas de 1980 e 1990, recordou o início do colega no canal.

"O Luís Roberto encontrou comigo várias vezes nos estádios. Ele, pela rádio, eu, pela TV. Ele sempre vinha falar comigo. Em uma das vezes ele me entregou duas fitas com narrações dele na Bandeirantes. 'Pô, me dá uma força lá'. Eu levei as fitas e entreguei. Eu já sabia que a Globo estava querendo contratar um outro narrador", disse Oliveira Andrade, em entrevista ao podcast "Tomando Uma Com...".

"Fiquei chateado com o Luís Roberto. Porque quando ele foi contratado, ele não teve uma palavra comigo, não. Não teve uma palavra de 'Pô, você me deu uma força. Muito obrigado'. Nada, nada disso. Na época me chateei. Não tenho nada contra ele, é um bom sujeito", afirmou.