Repórter da ESPN é assaltada em frente ao CT do Palmeiras

A repórter destaca que teve o apoio da RedeTV!. A emissora prestou toda a assistência necessária e, inclusive, a ajudou na compra de um novo aparelho de celular.

Esse menino pegou o telefone da minha mão desbloqueado, chegou a comprar um celular com o meu cartão. Consegui cancelar a compra, mas este roubo está me dando dor de cabeça até hoje. Ele mudou todas as minhas senhas. Foi difícil, porque era a única mulher ali e eu estava totalmente vulnerável. O segurança do São Paulo me deixou ligar para o 190, e só.

Caroline Nequirito.

O que dizem as autoridades

Em nota oficial enviada ao UOL, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que o policiamento na região dos CTs de Palmeiras e São Paulo foi ampliado.

O policiamento na região foi intensificado e será reorientado com base no mapeamento das ocorrências registradas. O caso ocorrido em fevereiro [com a repórter Carol Nequirito] é investigado pelo 23º DP (Perdizes). As equipes da unidade analisam imagens e realizam diligências visando à identificação da autoria e esclarecimento dos fatos. Quanto à outra ocorrência [com Lilly Nascimento], até o momento, não foi localizado registro. A Polícia Civil está à disposição da vítima para formalização do BO, que também pode ser registrado pela Delegacia Eletrônica.