Justiça espanhola decide julgar Rubiales por beijo não consentido em jogadora

Apesar de inicialmente alegar que foi vítima de uma campanha liderada por "falsas feministas", Rubiales acabou renunciando ao cargo na RFEF e também na Uefa (era um dos vice-presidentes). Ele nega ter cometido qualquer crime.

O juiz também decidiu que, junto com Rubiales, o ex-técnico da Espanha Jorge Vilda, o diretor esportivo da seleção masculina espanhola Albert Luque e o ex-chefe de marketing da federação Rubén Rivera deveriam ser julgados por supostamente pressionarem Hermoso a defender Rubiales, medida que ela se recusou a tomar.

Hermoso testemunhou perante o juiz de instrução este mês. O atacante de 33 anos, maior artilheiro de todos os tempos da Espanha e que joga no campeonato mexicano, tem sido amplamente apoiado no país. O escândalo do beijo fez com que muitos esperassem que isso estimulasse um acerto de contas com o sexismo nos esportes espanhóis.

Com base numa lei sobre crimes sexuais, aprovada em 2022, Rubiales poderá receber uma multa ou até mesmo uma pena de prisão de um a quatro anos se for considerado culpado. A nova lei eliminou a diferença entre "assédio sexual" e "agressão sexual", aplicando punições a qualquer ato sexual não consentido.

Hermoso e suas companheiras recusaram-se a continuar jogando enquanto ele estivesse no comando e retornaram ao time apenas semanas depois, quando o governo mediou um acordo do presidente interino da federação para revisar seus protocolos e dar mais apoio ao time feminino. Isso incluiu a eliminação do termo "feminino" do nome oficial da equipe.

A Fifa baniu Rubiales por três anos, até depois da Copa do Mundo masculina de 2026. A sua suspensão expirará antes do próximo torneio feminino em 2027. A autoridade desportiva espanhola também o considerou inapto para ocupar um cargo de gestão desportiva durante três anos.