Estudo aponta Real Madrid como o clube mais rico do mundo; veja lista

Dono de 14 títulos da Liga dos Campeões — o último deles na temporada 2021/22 —, o Real Madrid é o time mais rico do mundo. De acordo com a 27ª edição do relatório Deloitte Football Money League, o clube espanhol é que tem maior geração de receitas no futebol mundial. A lista relata as 20 equipes mais ricas do mundo e todas são europeias. Flamengo e Inter Miami são citados como possíveis concorrentes a acabar com essa hegemonia.

O Real Madrid ultrapassou o Manchester City, tornando-se o clube com maior receita na temporada 2022/23. É a primeira vez que isto acontece desde 2017/18. O clube merengue reportou um aumento de 118 milhões de euros (aproximadamente R$ 631 milhões) com relação ao último ano, totalizando 831 milhões de euros em receitas (cerca de R$ 4,44 bilhões).

Ao todo, as 20 equipes mais ricas do mundo geram uma receita recorde de 10,5 bilhões de euros (aproximadamente R$ 56 bilhões). O valor representa um aumento de 14% com relação ao ano passado e a números pré-pandemia. Foram 9,2 bilhões de euros nas temporadas 2021/22 e 2018/19 (cerca R$ 50 bilhões).