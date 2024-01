CBF repudia declaração de CEO francês e descarta manipulação no Brasileiro

A entidade fez ainda menção às declarações de John Textor, dono da SAF do Botafogo, que levantou essa suspeita após a equipe carioca perder o título do Brasileiro nas rodadas finais depois de abrir larga vantagem no topo da classificação.

"As denúncias apresentadas ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelo Botafogo serão apuradas e as medidas, caso necessárias, serão tomadas no âmbito da Justiça brasileira, como deve ser."

Por fim, a CBF reforçou a legitimidade do título conquistado pelo Palmeiras a despeito dos relatórios apresentados pela Good Game!, empresa contratada pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro, para analisar os jogos do Campeonato Carioca.