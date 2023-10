Mil gols? Cristiano Ronaldo coloca pés no chão: 'Preciso chegar aos 900'

Cristiano Ronaldo atingiu a marca de 857 gols na carreira ao balançar a rede duas vezes na vitória por 3 a 2 sobre a Eslováquia, pelas Eliminatórias da Eurocopa, no Estádio do Dragão. Aos 38 anos e atuando no Al-Nassr, da Arábia Saudita, o craque não nega um desafio, como o feito por Pinto da Costa, presidente do Porto, que o estimulou a buscar o milésimo gol.

"O presidente do Porto fez um desafio de que eu tenho que chegar aos mil gols, foi uma frase engraçada. Acho que vai ser bastante difícil, mas, como disse, ver como estou mentalmente, minha motivação, e fisicamente, obviamente. Vamos ver, mas antes de chegar aos mil, tenho que chegar aos 900", disse o astro português.

Na vitória sobre a Eslováquia, Cristiano Ronaldo foi homenageado com um bandeirão na arquibancada e um troféu entregue pela Federação Portuguesa de Futebol por mais um recorde, o de 200 jogos com a camisa de Portugal, batido em junho, durante o triunfo por 1 a 0 sobre a Islândia. Agora, soma 202 partidas e 125 gols marcados defendendo as cores da nação lusitana.