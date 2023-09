Lucas Moura volta para casa e cumpre promessa com o título da Copa do Brasil no São Paulo

Paulista, paulistano e são-paulino, Lucas Moura deu os primeiros passos em uma escolinha do ex-jogador Marcelinho Carioca, em Diadema, na região do ABC. Foi quando passou a ser apelidado com o nome do ídolo corintiano por causa da semelhança com o ex-jogador. Ele chegou a passar pelos juniores do Juventus da Mooca antes de se transferir justamente para o Corinthians, mas a insatisfação da família do atleta com o tratamento no clube fez os pais de Lucas procurarem o São Paulo, onde ele se profissionalizou.

Lucas ainda era chamado de Marcelinho quando marcou seu primeiro gol no time principal do São Paulo, e o sobrenome Moura passou a acompanhá-lo quando foi jogar na Europa. Em 2013, o São Paulo vendeu o meia para o Paris Saint-Germain por 43 milhões de euros (R$ 108,34 milhões à época), a terceira maior do futebol nacional, voltando a lucrar mais R$ 3,2 milhões em 2018 com a negociação. As cifras naturalmente se esvaíram durante os anos, mas o êxito na volta para casa faz Lucas ganhar espaço no mural de ídolos do São Paulo.