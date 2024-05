Internacional perde para Belgrano na volta aos gramado com a camisa em alusão às enchentes

Exato um mês depois de seu último compromisso, o Internacional voltou a campo com um uniforme com referência às enchentes que resultaram em uma das maiores tragédias de Porto Alegre. Sentindo o ritmo de jogo, o time gaúcho até fez uma boa partida, mas acabou sendo derrotado pelo Belgrano-ARG por 2 a 1, nesta terça-feira, na Arena Barueri, pela sexta rodada da Copa Sul-Americana.

O Internacional, que realizou a preparação para o jogo em Itu, teve auxílio de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que arcou com os custos da Arena Barueri. O estádio vem sendo gerido por uma empresa da dirigente para deixá-lo em condições de receber partidas do Palmeiras.

Apesar de entrar em campo, o Inter não pôde deixar de mencionar a luta do povo gaúcho e, por isso, usou um uniforme com detalhes em lama. "Este uniforme representa a luta de um povo incansável, aguerrido e esperançoso. E, também, o esforço de voluntários de todo o País, que entraram nas águas, na lama e na vida de muitas cidades com amor e solidariedade jamais vistas. Hoje jogamos com uma camiseta diferente, não apenas como manifesto de uma causa, mas como um pedido de ajuda", disse o clube em nota.

Com o resultado, o Belgrano se garantiu nas oitavas de final da Sul-Americana ao confirmar a primeira posição do Grupo C, com 12 pontos. O Internacional é o terceiro, com cinco, enquanto Delfín-EQU soma oito. O Real Tomayapo-BOL é o quarto, com um. Por causa dos adiamentos dos jogos, o time gaúcho ainda tem duas partidas para realizar na chave.

O Inter entrou em campo com 'sangue nos olhos' e tentou sufocar o Belgrano, que buscou frear a empolgação do rival. O time gaúcho passou a buscar as jogadas em velocidade, principalmente com Wesley, mas a defesa do time argentino não deu muitas brechas.

Na única falha do Belgrano, o Inter chegou ao gol. Wesley recebeu de Renê e cruzou rasteiro para Borré. O atacante só teve o trabalho de tocar para o gol. Mas o time argentino abriu mão de se defender e empatou aos 44. Chavarría pegou o rebote, após Robert Renan tirar em cima da linha, e soltou o pé para marcar.

O Inter sofreu um 'apagão' e deixou o Belgrano virar o duelo. Aos 47, Robert Renan tentou fazer o corte, mas falhou. A bola sobrou para Chavarría, que, livre de marcação, cabeceou com categoria para superar Rochet.

O segundo tempo foi mais devagar. Em vantagem, o time argentino recuou e praticamente não saiu para o ataque, anulando os espaços do Inter. Sem conseguir fazer a infiltração, o time colorado foi ameaçar apenas aos 24. Alan Patrick cobrou falta venenosa e jogou rente à trave.

O técnico Eduardo Coudet abriu mão de seu sistema defensivo, deixou o Inter com quatro atacantes com a entrada de Alario, e ainda tirou um lateral para colocar Bruno Henrique. O time foi para o ataque, mas não conseguiu impedir a derrota.

RED BULL BRAGANTINO EMPATA

O Red Bull Bragantino acabou buscando o empate com o Coquimbo Unido-CHI, por 1 a 1, no Chile, mas terminou em segundo do Grupo H, tendo que participar de um playoff com os terceiros colocados da Libertadores, para assim se garantir nas oitavas da Sul-Americana.

O time do interior de São Paulo teve quatro vitórias, um empate e uma derrota, terminando a fase de grupos com 13 pontos, nove gols marcados e oito sofridos. O líder foi o Racing-ARG, com 15.