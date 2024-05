Classificação do Fla não evita frustração na Libertadores

Confirma-se cada vez mais informação que tive, de boa fonte, de que Rodolfo Landim não quer mais que o outrora artilheiro e camisa dez volte a jogar pelo Flamengo. Somente em último caso, a comissão técnica poderá utilizá-lo. E não foram os casos dos dois derradeiros confrontos, contra o Amazonas e o Milionários.

Para não dizer que não falei de flores (ave, Vandré!), foi reconfortante ouvir Tite, na entrevista, reconhecer que o time está rendendo melhor no 4-4-2 do que no seu adorado e morfético 4-3-3 posicional, com pontinhas atarraxados nas linhas laterais.

Mas, apesar disso, o repórter Pedro Henrique Torre, da Espn, o flagrou, ainda no primeiro tempo, insistindo para que Gerson ficasse mais preso na direita. Ainda bem que o Coringa, que jogou bem diante dos colombianos, o ignorou...

A conferir as cenas dos próximos capítulos. O Flamengo de Tite ainda é uma montanha russa incapaz de transmitir segurança à torcida.

Em tempo: Arrascaeta não está jogando bulhufas. Por que Lorran não pode ser titular?