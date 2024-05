A tristonha volta do Inter ao futebol

Tomou dois gols em três minutos, ainda no primeiro tempo, aos 44, em erro de Renê, e aos 47.

No segundo tempo, por mais que o Colorado tentasse, o jogo não fluía e o Belgrano não passava por dificuldades.

Era mesmo de se esperar uma jornada sombria porque jogador de futebol não é máquina.

A derrota tirava a possibilidade de o Inter ser o primeiro do grupo, mesmo com dois jogos ainda por fazer. No máximo, a repescagem.

Para quem já está com o calendário carregado, é outra má notícia e talvez seja melhor desistir da Copa que não acrescenta nada à vida colorada.

E nem se trata de voltar as costas para o célebre "não está morto quem peleia", mas de ser realista e ponderar sobre os custos e os benefícios.