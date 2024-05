Veja os times já classificados às oitavas das Copas Libertadores e Sul-Americana

A sexta e última rodada da fase de grupos das Copas Libertadores e Sul-Americana começou a ser disputada. Com isso, alguns clubes já garantiram vaga nas oitavas de final, enquanto outros viram a chance de avançar à próxima fase escapar.

O sorteio das oitavas de final das duas competições internacionais ocorre no dia 3 de junho, próxima segunda-feira, na sede da Conmebol em Luque, no Paraguai. Na Libertadores, os primeiros colocados dos grupos são colocados em potes diferentes em relação aos vice-líderes. Com isso, os classificados como vencedores de seus respectivos grupos encaram os segundos colocados.