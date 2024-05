Ex-UFC, Markus Maluko aceita luta de última hora e estreia no Karate Combat 46

Nesta quinta-feira (30), será realizada a 46ª edição do Karate Combat. E o evento, com sede no Texas (EUA), não contaria com a presença de nenhum atleta brasileiro. Mas isso mudou de última hora, a poucos dias da disputa do show. Com uma lesão, o americano Ronald Dunlap foi obrigado a deixar o confronto originalmente encaminhado contra o compatriota Bam Morris. Para suprir sua vaga, a empresa foi rápida e escalou Markus Perez, popularmente conhecido como 'Maluko'.

Ex-lutador do UFC, o brasileiro não exitou em aceitar o combate de última hora e fará sua estreia no evento, em duelo com 'peso casado' de até 89 kg. Com uma breve experiência também no boxe, além do MMA, Markus Maluko se mostra empolgado para realizar seu debute em uma nova modalidade, mesmo que sem o tempo habitual de preparação para um combate profissional.

"Eu luto qualquer coisa. Caratê, boxe, MMA, jiu-jitsu ou o que for. Sou um lutador de verdade, que evolui e se testa em diferentes frentes. Meus treinos são sempre pesados, então não houve problema algum em pegar essa luta. Ainda preciso perder 4,5kg até a pesagem oficial da próxima quarta-feira. Mas isso é pouca coisa. Estou tranquilo e confiante ao máximo, como sempre", destacou o brasileiro, através de comunicado enviado à imprensa.