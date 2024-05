Preocupante? Stipe Miocic mostra lentidão em treino para encarar Jon Jones; veja

Ex-campeão do UFC e visto por muitos como o maior peso-pesado de todos os tempos, Stipe Miocic se prepara para encarar Jon Jones, em disputa pelo título da divisão no Ultimate, ainda sem data definida. Porém, aos 41 anos de idade e sem lutar desde março de 2021, o veterano convive com a desconfiança de parte da comunidade do MMA, que não acredita na sua capacidade de enfrentar 'Bones' de igual para igual a esta altura de sua carreira. E um vídeo recente do americano treinando parece ter contribuído para aumentar a preocupação dos seus fãs.

Em seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), Miocic compartilhou imagens de um treino de manopla e mostrou lentidão nos movimentos. O registro rapidamente viralizou nas redes sociais e muitos fãs questionaram a atual forma do veterano lutador, sexto colocado no ranking dos pesos-pesados do UFC. Houve também quem defendesse o ex-campeão, ponderando que se tratava de um exercício de baixa intensidade, o que explicaria o jeito relaxado com que o americano abordou o treinamento.

"Trabalho de fim de semana", escreveu Stipe na legenda da publicação.