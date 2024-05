Arqui-inimigo! Sonnen provoca antes de luta contra Anderson Silva: "Vou trapacear"

Um dos precursores do chamado 'trash talk' nos esportes de combate, Chael Sonnen aparentemente não perdeu o jeito com as palavras, mesmo depois de cinco anos aposentado. E a prova disso é que o falastrão americano conseguiu 'apimentar' ainda mais sua trilogia contra Anderson Silva com uma recente declaração para lá de polêmica. Arqui-inimigo de 'Spider', o wrestler prometeu ignorar as regras e trapacear durante o duelo de boxe agendado para o dia 15 de junho, em São Paulo.

A dupla protagonizou uma das rivalidades mais intensas da história do MMA e, dentro do octógono mais famoso do mundo, se enfrentaram em duas oportunidades, em 2010 e 2012: com duas vitórias de Anderson. Ao relembrar as disputas com o brasileiro, Sonnen destacou que ambos 'burlaram' as regras durante as lutas travadas no UFC, até por conta do clima hostil e da inimizade instaurada antes dos embates. Agora em uma nova modalidade, o falastrão promete, novamente, achar uma maneira de tentar trapacear.

"Podemos fazer caso das regras ou não. Você vai ter suas regras, eu vou fazer o que eu quiser! Eu enfrentei Anderson duas vezes, não segui as regras em nenhuma delas! E antes de você me condenar, ele também não seguiu tanto as regras, ok? Ele agarrou meus shorts, botou dedo na boca, eu cobri sua boca, cobri seus olhos, é uma luta suja! Eu vou trapacear! Não sei como. Eles têm luvas de 14 onças, vou tirar o acolchoado delas, ou vou enfaixar minhas mãos como um gesso, vou trapacear nesta luta. Mas ele sabe que vou trapacear! Ele sabe muito bem disso!", prometeu Chael, em entrevista ao 'Combate'.