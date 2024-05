Ariane Sorriso realiza cirurgia no nariz após sofrer cabeçada no UFC: "Voltar o quanto antes"

Pouco mais de uma semana após ser alvo de cabeçadas ilegais de Piera Rodriguez, sua rival durante uma luta do UFC, Ariane Sorriso passou por uma cirurgia para retocar os danos sofridos na região do rosto. O procedimento cirúrgico no nariz da atleta brasileira foi realizado nesta segunda-feira (27), no Hospital Iamada, em Presidente Prudente (SP), e foi considerado um sucesso.

Sorridente, Ariante compartilhou um registro antes e depois de passar pela cirurgia para tranquilizar seus fãs (veja abaixo ou clique aqui). Depois de sofrer algumas fraturas no rosto, dentre elas um afundamento mais grave no nariz, Sorriso foi aconselhada pelos médicos a operar a região, a fim de afastar sua então dificuldade em respirar, que poderia lhe atrapalhar com treinos de alto rendimento.

"E lá vamos nós outra vez. 'Funilaria e pintura' para voltar aos trabalhos o quanto antes. Muito obrigada a todas as mensagens e energia positiva de todos. Tudo certo por aqui, pessoal!", escreveu Ariane, sorridente, no hospital.