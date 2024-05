À moda antiga! Promotor anuncia retorno de tradicional evento de 'Vale Tudo'

Um dos eventos mais tradicionais dos esportes de combate promovido em solo nacional, o International Vale Tudo Championship (IVC) pode estar perto de voltar à ativa. Isto porque Sérgio Balotelli, fundador e CEO da empresa, anunciou, nesta segunda-feira (27), que o show de 'Vale Tudo' à moda antiga será realizado novamente no segundo semestre, com direito a dois veteranos da modalidade liderando o card: Johil de Oliveira e Jorge Patino, o 'Macaco'.

Berço de inúmeros talentos, o IVC chegou a ser considerado, na década de 90, o terceiro evento mais importante do mundo - atrás somente do PRIDE e UFC. E de acordo com seu promotor, o show programado entre setembro e outubro terá a mesma dinâmica do 'Vale Tudo' do passado - modalidade que precedeu o MMA, possuía regras mais brandas e permitia a utilização de golpes que, com o passar dos anos, foram sendo extintos da versão moderna do esporte.

"Fala, pessoal. Aqui quem fala é Sérgio Batarelli, sou o fundador e criador do IVC (International Vale Tudo Championship), que vai retornar com suas regras originais. 30 minutos (de luta) direto, um round só, de 30 minutos. Sem luva, (valendo) tiro de meta e etc (...) A grande novidade é que a luta principal vai ser 'Macaco' contra Johil de Oliveira, duas grandes figuras do vale tudo, que já lutaram no IVC. Estamos retornando, fiquem ligados. Setembro ou outubro, tem IVC de volta. Ringue com rede debaixo, 30 minutos direto, sem luva, o puro e verdadeiro vale tudo", revelou Batarelli (veja abaixo ou clique aqui).