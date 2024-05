Ex-campeão, Strickland promete aplicar surra em Borrachinha no UFC 302

Ao que parece, Sean Strickland se recuperou do baque causado pelo fim de seu reinado no peso-médio (84 kg) do UFC. Em janeiro, o americano colocou o cinturão da categoria em jogo pela primeira vez e foi derrotado por Dricus du Plessis, resultado que gerou polêmica. Agora, 'Tarzan' encara Paulo 'Borrachinha', neste sábado (1º), em Nova Jersey (EUA), desejando não só vencer, como também impressionar no octógono.

Tanto que Strickland promete castigar o brasileiro para mostrar que pode retomar o cinturão dos médios. Como os atletas são especialistas na trocação, a expectativa de parte da comunidade do MMA é que a luta seja emocionante e tensa. Contudo, o ex-campeão da categoria sinaliza que vai transformar um duelo que se imagina equilibrado em um monólogo. Logo, o americano deve apostar no boxe de alto nível, na pressão constante e no seu condicionamento físico privilegiado para 'sufocar' o rival no octógono.

"Eu vou lutar contra Borrachinha e será uma boa luta, mas não se engane. Quando você está entre os dez primeiros, está a apenas um soco de ser o número um. Então, vou apagá-lo. Nós apenas vamos ficar no meio e trocar, mas estou pronto para morrer pelo que quero. Será uma guerra. Vou simplesmente dar uma surra nele", declarou o ex-campeão do UFC, em entrevista ao canal do UFC no 'YouTube'.