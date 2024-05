Luta de pé! Jake Paul afasta rumores após mal-estar de Mike Tyson: "Nada mudou"

Onde e quando?

O aguardado duelo entre Jake e Mike será realizado no dia 20 de julho, no estádio 'AT&T' do 'Dallas Cowboys', no Texas (EUA) e terá transmissão exclusiva da gigante do streaming 'Netflix'. Além disso, o embate entre o ex-campeão mundial e o fenômeno da internet terá duração programada de até oito rounds de dois minutos cada.

You love to make shit up before knowing the facts for clicks / likes. Nothing changed #PaulTyson

- Jake Paul (@jakepaul) May 27, 2024