Corinthians x Racing-URU vai passar no SBT? Saiba onde assistir ao vivo

Além do clima de decisão, a partida também marca a despedida do ídolo Paulinho do Corinthians. O experiente volante não teve o contrato renovado e está de saída.

O Racing-URU quer manter a sequência positiva na Sul-Americana, onde faz campanha surpreendente. No confronto anterior, a equipe venceu o Nacional-PAR por 2 a 1.

Corinthians x Racing-URU -- Copa Sul-Americana

Data e hora: 28 de maio de 2024, às 19h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Transmissão: ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming)