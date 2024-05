Taila Santos descarta acomodação após encaminhar vaga nos playoffs da PFL

Depois de estrear na PFL com uma finalização no primeiro round e conquistar seis pontos na tabela de classificação, Taila Santos está a um passo de garantir oficialmente sua vaga nos playoffs da temporada 2024 do GP peso-mosca (57 kg) da organização. Para isso, basta uma vitória simples na segunda rodada do torneio, contra a americana Jena Bishop, no dia 13 de junho. O cenário favorável tranquiliza, mas não acomoda a ex-lutadora do UFC.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui), Taila admitiu que a pressão por garantir uma pontuação alta a qualquer custo já não existe mais, mas deixou claro que seu objetivo segue o mesmo. Vale lembrar que na PFL, durante as duas primeiras rodadas da temporada, os atletas acumulam pontos para que sejam definidos os quatro semifinalistas por categoria de peso, e triunfos pela via rápida valem mais do que os conquistados na decisão dos juízes.

"Nós duas fizemos seis pontos, as duas vêm de finalização. Então, não conta muito (vencer pela via rápida ou na decisão). Mas eu vou buscar a vitória, vou tentar pegar o máximo de pontos possíveis. Mas não faz tanta diferença", afirmou a brasileira.