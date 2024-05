Strickland prevê "banho de sangue" em luta contra Borrachinha no UFC 302

Segunda luta em importância no card do UFC 302, que acontece neste sábado (1), em Newark (EUA), o duelo entre Sean Strickland e Paulo Borrachinha promete agradar os fãs que gostam de grandes batalhas na trocação. Ao menos essa é a expectativa do lutador americano em relação ao confronto contra o mineiro.

Em declaração ao 'UFC Countdown', Strickland analisou seu combate contra Borrachinha e previu uma guerra na luta em pé, com direito a muito sangue. Empolgado, o ex-campeão dos médios prometeu deixar tudo de si dentro do octógono do UFC 302.

"UFC 302, cara, vai ser um banho de sangue. Eu acho que eu e Costa vamos entrar em águas profundas, vai ser uma guerra de 25 minutos. Eu acho que nós dois vamos olhar um para o outro no terceiro, quarto round, e pensar: 'M***, ainda temos mais um round'. Mentalmente, como sempre, eu estou pronto para morrer pelo que eu quero e eu acho que vou acabar com ele", projetou Strickland.