Organizador do ADCC minimiza chance de perder grandes estrelas para edição de 2024

Torneio mais tradicional de submission do planeta, o ADCC terá, na edição de 2024, concorrência com um evento da mesma modalidade e programado basicamente para a mesma data: o 'Craig Jones Invitational' (CJI). Fundado pelo astro do grappling australiano, o novo show, que promete premiar o vencedor com um milhão de dólares (R$ 5,16 milhões), tem atraído alguns grandes competidores da luta agarrada e, por tabela, 'desfalcando' o 'Abu Dhabi Combat Club Submission Wrestling World Championship' (ADCC). Organizador do campeonato, Mo Jassim analisou a situação a meses de sua próxima edição.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Mo Jassim abriu as portas para a livre concorrência e minimizou o 'fardo' de possivelmente perder estrelas para 2024, ressaltando que o ADCC é um torneio voluntário e que, por seu prestígio, naturalmente atrai grandes nomes. A edição de 2024 será realizada entre os dias 17 e 18 de agosto, em Las Vegas (EUA), enquanto o evento Craig Jones Invitational será disputado entre os dias 16 e 17 de agosto, na mesma cidade. Até o momento, os dois grandes nomes do grappling que abriram mão do ADCC para ir em busca do prêmio milionário são Ffion Davies e Nick Rodriguez.

"Veremos. No final das contas, o ADCC é voluntário, nós não fazemos contratos. Então se alguém quiser ir embora, tudo bem. Minha única ressalva é: me avise. Para que eu tenha tempo de arranjar um substituto. Lembro que em 2019 tivemos 19 desistências por conta de lesões e coisas do tipo. Então não é novidade para mim, vamos ficar bem. Eles (CJI) estão adotando uma abordagem bem diferente. Meu objetivo é 'explodir' isso, para atrair pessoas de fora do esporte. Mas se o Craig está oferecendo muito dinheiro e conseguindo que alguns atletas sejam pagos, é bom para o esporte. Por que não? Estamos acostumados a termos atletas se retirando. Vamos passar por isso. Tem muita gente querendo lutar no ADCC", destacou Jassim.