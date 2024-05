Chuteira de ouro, jantar com lutador e mais: o que leilão de Neymar terá?

O leilão também oferece diferentes experiências ao lado de Neymar: há uma visita ao kartódromo do atleta em sua mansão de Mangaratiba e uma partida de pôquer ao lado do camisa 10.

Outros esportes também estão na programação. Há um embate de tênis com Ronaldo Fenômeno no evento "Galácticos Open" e um dia acompanhando os treinos Charles do Bronxs, lutador do UFC, finalizando com um jantar ao lado do atleta.

Charles do Bronxs, lutador do UFC, está envolvido no leilão Imagem: Alexandre Loureiro/Zuffa LLC via Getty Images

Por fim, camisas raras e autografadas serão leiloadas: uma do Barcelona, uma do PSG e uma da seleção brasileira — todas assinadas por Neymar e outras estrelas do esporte.

Todo o dinheiro arrecadado será destinado aos programas do Instituto Projeto Neymar Jr, que tem como objetivo "ampliar as oportunidades de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade social".