Malhadinho cita aprendizados com derrota e traça meta para o UFC 302: "Voltar a finalizar"

De volta às raízes

Desde que foi revelado pelo 'Contender Series', em 2021, Malhadinho surpreendeu os fãs pela sua taxa de letalidade, vencendo pela via rápida seis combates consecutivos - que, sequer, chegaram ao terceiro round. O cenário, porém, mudou em suas duas últimas apresentações. Mais cauteloso e menos incisivo, o brasileiro venceu Derrick Lewis na decisão dos juízes e, em seguida, acabou nocauteado por Blaydes. Disposto a voltar às raízes, o wrestler da Bahia aposta suas fichas na luta agarrada para voltar a finalizar no octógono mais famoso do mundo.

"Depois dessa derrota, eu pensei muito. Mudei o estilo de luta, o estilo de jogo, mas com a mesma estratégia montada, óbvio. Para a gente começar a fazer frente com esses caras (do top 5). Quero (retomar) o estilo de voltar a finalizar, a buscar finalizações, buscar o nocaute técnico. Meu estilo é esse, sempre buscando a finalização para poder acabar com a luta. A gente viu as últimas lutas e viu que precisava trabalhar mais essa parte do 'ground and pound' e das finalizações também", projetou o peso-pesado da equipe 'Galpão da Luta'.

Escalado para o card principal do UFC 302, Malhadinho, número 7 do ranking, terá a missão de enfrentar Alexandr Romanov, que vem de vitória e ocupa a 13ª colocação entre os pesados. O card numerado é liderado pela disputa de cinturão dos pesos-leves (70 kg), encabeçada pelo campeão Islam Makhachev e o desafiante Dustin Poirier.