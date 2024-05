Parceiro de Alex Poatan entra em ação no Contender Series de olho em vaga no UFC

Ex-rival no kickboxing e atualmente um dos principais parceiros de treino de Alex Poatan, Yousri Belgaroui terá uma nova oportunidade de conquistar uma vaga no plantel estrelado do UFC. Para isso, o striker holandês precisará vencer e convencer Dana White, presidente do Ultimate, em sua apresentação na nova temporada do programa 'Contender Series'.

De acordo com o site 'MMA Junkie', Belgaroui vai enfrentar o atleta do Daguestão Anvarbek Daniyalbekov no dia 10 de setembro, em combate válido pela temporada 2024 do Contender Series. Esta será a segunda participação do parceiro de equipe de Alex Poatan no programa que tem como objetivo revelar novos talentos para o UFC.

Na primeira tentativa, o holandês perdeu a chance de ser contratado pelo Ultimate ao sofrer uma derrota por pontos para o brasileiro Marco Túlio, companheiro de time do ex-campeão peso-leve (70 kg) Charles Do Bronxs, em agosto do ano passado. Curiosamente, o atleta da 'Chute Boxe Diego Lima' também não garantiu uma vaga no UFC, apesar da vitória.