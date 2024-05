Poatan descarta enfrentar Ankalaev e revela negociação para revanche com Prochazka

Em abril, em Las Vegas (EUA), Alex Pereira defendeu o cinturão dos meio-pesados (93 kg) no UFC 300 e, agora, adiantou os planos para sua próxima luta. Em um encontro com jornalistas com a presença da reportagem da Ag. Fight, realizado nesta quinta-feira (2), no Rio de Janeiro, 'Poatan' descartou lutar contra Magomed Ankalaev e revelou já existir uma negociação para enfrentar Jiri Prochazka novamente.

E o posicionamento do campeão dos meio-pesados não deve agradar em nada o russo. Vale pontuar que Ankalaev desafiou o brasileiro para lutar em Abu Dhabi (EAU), questionou o queixo do mesmo e prometeu nocautear. Agora, 'Poatan', que classificou o rival como 'complicado', ignorou sua série de 12 lutas sem perder (dez vitórias, um empate e um 'no contest'). Por outro lado, Alex vê com bons olhos a chance de ter o tcheco, que vem de vitória no UFC 300, como oponente novamente, após nocauteá-lo em novembro.

"Como a gente já conversou mais ou menos com a organização, o Ankalaev está meio que descartado e também o que ele falou para mim não faz sentido. É um cara que fez duas lutas muito ruins, muito chatas de assistir. Então, acho que não tem necessidade de falar o nome dele. Já está meio conversado com o Jiri. Não é 100%, mas (o próximo desafiante deve ser o) Jiri Prochazka", declarou o campeão do UFC.