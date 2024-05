Qual a melhor tag de pedágio para usar no carro? Compare

O serviço da Move Mais está presente em 100% dos estados com vias pedagiadas do Brasil e em estacionamentos. A recarga pode ser manual ou automática, via cartão de crédito..

Taggy

O Taggy é bem diferente das outras supracitadas porque é oferecido apenas por meio de bancos ou fintechs parceiras.



O serviço é personalizado e operado de forma integrada com os meios de pagamento de cada parceiro. Eles não trabalham com recargas, taxa de adesão nem nada -- o dinheiro do usuário está sempre disponível para ele gastar como quiser, de acordo com a empresa.

O serviço se integra com cartões de crédito pré e pós-pagos, carteiras digitais, contas de pagamento, cartões de benefícios, contas correntes e outros. Portanto, todos esses meios pagam pedágio e estacionamento, com o Taggy.

C6 Tag

A C6 Tag pertence ao C6 Bank e conta com a tecnologia da Veloe. Para usar, é necessário ter conta com saldo disponível no banco digital e pagar uma mensalidade de R$ 6 mas alguns clientes podem aproveitar o serviço sem custo caso se encaixe em alguma das categorias exigidas pela empresa. Pode ser qualquer uma delas: