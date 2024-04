Sean O'Malley descarta defesa de título do UFC fora dos Estados Unidos

Depois de defender o cinturão peso-galo (61 kg) do UFC pela primeira vez em março, Sean O'Malley ainda aguarda pela definição sobre seu próximo compromisso no octógono. E ainda que aparente ter pressa, o campeão mantém a paciência para esperar pela oportunidade certa de voltar ao cage.

Isso porque alguns dos próximos eventos numerados do Ultimate, onde normalmente os campeões colocam seus títulos em jogo, terão sedes internacionais. Neste cenário, o lutador americano admite que prefere aguardar por uma vaga em um show nos Estados Unidos e descarta competir fora do seu país de origem.

"Eu estou tentando marcar (minha defesa de título) o mais rápido possível. O único problema é que alguns dos próximos (eventos) pay-per-views não são no país, e eu não vou lutar fora do país. Não necessariamente porque eu não quero - eu não quero -, mas eles têm outras pessoas que pegam outros lugares. Mas eu estou pronto para lutar, eu quero marcar uma luta o mais rápido possível", explicou O'Malley, em recente episódio do podcast 'TimboSugarShow'.