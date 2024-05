Lenda do esporte! Maurício Shogun é induzido ao Hall da Fama do UFC

Pouco mais de um ano após ser derrotado por Ihor Potieria e anunciar sua aposentadoria, Maurício Rua retornou à mesma arena montada no Rio de Janeiro, mas desta vez para experienciar uma sensação completamente diferente. Presente como atleta convidado no UFC 301, Shogun foi surpreendido como uma grata notícia, ao ser anunciado como o mais membro do Hall da Fama da organização. O ex-campeão meio-pesado (93 kg) do Ultimate agora reforça a 'Ala Pioneiros' do seleto grupo.

Uma lenda do esporte, o brasileiro iniciou sua trajetória em 2002 e, além do UFC, também se sagrou campeão no PRIDE. No Ultimate, Shogun conquistou o cinturão até 93 kg em 2010, quando nocauteou o compatriota e também ex-campeão da liga, Lyoto Machida. Em toda sua carreira como profissional, Maurício soma 27 triunfos, 14 derrotas e um empate.

Honraria em dose dupla

Agora Shogun tem o privilégio de estar presente no Hall da Fama do UFC em dose dupla. Além da recente indicação individual, o veterano já havia tido a honra de entrar na 'Ala Lutas', pelo combate histórico travado contra Dan Henderson, em 2011. À época, os competidores disputaram o cinturão dos meio-pesados e deram aos fãs 25 minutos de emoção do início ao fim, com o americano vencendo na decisão dos juízes.