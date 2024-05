Caio Borralho apaga Paul Craig e conquista seu primeiro nocaute no UFC

Após sofrer com algumas críticas pela forma como conquistava suas vitórias, Caio Borralho calou os críticos neste sábado. Na abertura do card principal do UFC Rio, o peso-médio (84 kg) brasileiro colocou Paul Craig para dormir e conquistou seu primeiro nocaute na organização.

Com o resultado, Caio ampliou sua boa fase. Agora, Borralho soma seis vitórias consecutivas no UFC e consolida definitivamente sua vaga no top 15 da divisão. Após o triunfo, o atleta da 'Fighting Nerds' desafiou Jared Cannonier, quarto colocado no ranking dos médios do Ultimate, dez posições à frente do brasileiro.

A luta

Caio começou a luta muito bem, andando para frente e levando clara vantagem na trocação, especialmente com os socos retos de encontro, e frustrando as tentativas do escocês de levar o combate para o solo - sua especialidade. Apoiado pela torcida, manteve o domínio das ações até colocar Paul Craig para dormir com um direto de canhota após uma boa sequência que atordoou o europeu.