Michel Pereira finaliza rival de forma fulminante e vinga Shogun no UFC Rio

Michel Pereira simplesmente brilhou no octógono e deu continuidade ao seu grande momento no UFC. Neste sábado (4), no Rio de Janeiro, o brasileiro não tomou conhecimento de Ihor Potieria e o finalizou em menos de um minuto de combate. Com a vitória, o 'Paraense Voador' vingou Maurício 'Shogun', que perdeu para o ucraniano em 2023.

Dessa forma, o 'Paraense Voador' emplacou a oitava vitória seguida no UFC. Mais do que isso, Michel segue invicto como peso-médio (84 kg). Na atual categoria, o atleta tem três triunfos consecutivos e, assim, se aproxima de integrar o top-15 dela.

Michel Pereira, de 30 anos, é um dos principais representantes do Brasil no MMA atual. Em sua carreira, iniciada em 2011, o 'Paraense Voador' construiu um cartel composto por 31 vitórias, 11 derrotas e dois 'no contest' (sem resultado).