UFC Rio: Brasil vê brilho de estreantes e domina estrangeiros na preliminar

O Brasil dominou as lutas preliminares do UFC Rio, na noite de hoje (4). Foram seis vitórias em oito lutas — houve triunfos por nocaute, nocaute técnico e decisão dos árbitros. Mais cinco ainda vão entrar no octógono no card principal.

Joanderson Brito, o Tubarão, lembrou as enchentes que assolam o Rio Grande do Sul nos últimos dias no discurso da vitória.

O que aconteceu

Os lutadores brasileiros do card preliminar fizeram a alegria dos presentes à Farmasi Arena. Foram seis vitórias e apenas duas derrotas — a luta entre o brasileiro Jean Silva e o francês William Gomis foi cancelada após o estrangeiro passar mal.