Israel Adesanya minimiza rivalidade e exalta Alex Poatan: "Sempre o respeitarei"

Para parte dos fãs, a rivalidade entre Alex Pereira e Israel Adesanya, que originou quatro lutas, se tornou uma das mais marcantes na história dos esportes de combate. Mas, o nigeriano, vencedor do último duelo realizado em 2023, na Flórida (EUA), indica que as aparências enganam, ou seja, que a relação com o brasileiro não é hostil como muitos pensam.

É bem verdade que, no pré-luta, Adesanya e 'Poatan' se provocam para valer e, no ringue ou no octógono, protagonizam confrontos épicos. Contudo, de acordo com o ex-campeão do peso-médio (84 kg) do UFC, a rivalidade com o líder dos meio-pesados (93 kg) da liga existe apenas em âmbito profissional. Tanto que o nigeriano faz questão de exaltar seu principal antagonista nos esportes de combate. Inclusive, essa não foi a primeira vez que o atleta expressou seu respeito pelo brasileiro.

"Eu gosto do Poatan. São os Poatards (fãs de Poatan). Eles são..., como sempre. Respeito Poatan. Ele é um lutador especial, é um ser humano especial. O que ele fez nesse jogo, na luta e na vida também, sempre o respeitarei. Sou grato por esses momentos porque, para mim, me ensinaram muito sobre mim e até onde posso ir", declarou o ex-campeão do UFC, em entrevista ao canal do 'YouTube' 'MightyCast'.