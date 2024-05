Do Bronxs vira 'técnico' e vive angústia com derrota de pupilo no UFC Rio

Estrela do UFC, o lutador brasileiro Charles do Bronxs viveu uma experiência diferente na edição do Rio de Janeiro, na noite de hoje (4), e viu o pupilo ser derrotado.

O que aconteceu

Do Bronxs foi para o corner na luta do brasileiro Elves Brener. O duelo com Myktybek Orolbai aconteceu em um card preliminar e o lutador do Quirguistão saiu vencedor por decisão unânime.

Elves Brener e Charles do Bronxs são companheiros de treinos. Eles integram a equipe da academia Chute Boxe.