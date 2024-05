Netto BJJ e Elves Brener são superados e Brasil perde 100% de aproveitamento no UFC Rio

O sonho do card com 100% de aproveitamento dos lutadores brasileiros no UFC Rio deste sábado (4) já não existe mais. Depois dos quatro primeiros representantes do Esquadrão Brasileiro no card preliminar vencerem, Joaquim Silva - o 'Netto BJJ' - e Elves Brener foram derrotados por Drakkar Klose e Myktybek Orolbai, respectivamente.

As derrotas de ambos vieram na decisão unânime dos juízes. Com o resultado, o Brasil, até o momento, soma quatro vitórias e duas derrotas no card do UFC 301, realizado na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ).

A derrota de Netto BJJ

Nos dois primeiros rounds, Klose levou vantagem sobre Netto BJJ. O americano se destacou especialmente na luta agarrada, onde travou o brasileiro na grade, dificultando seu jogo.