Iasmin Lucindo domina ex-desafiante ao título e vence no UFC Rio

Com apenas 22 anos de idade, Iasmin Lucindo firma luta após luta seu status de futura promessa do MMA nacional. Neste sábado (4), no UFC Rio, diante da ex-desafiante ao título dos palhas (52 kg) Karolina Kowalkiewicz, a atleta do Ceará demonstrou maturidade e venceu o duelo na decisão unânime dos juízes.

Mais rápida e efetiva na trocação, Iasmin explorou também o jogo de quedas para superar a polonesa nos três assaltos. Com o triunfo, a jovem tende a ganhar uma vaga no top 15 do ranking da categoria em sua próxima atualização, uma vez que sua adversária ocupa, no momento, a 13ª posição.

A luta

Após alguns segundos de estudo de ambas as partes, Iasmin conectou uma boa sequência de cruzados. Com um estilo ofensivo, a brasileira levou perigo para Karolina nas interações iniciais. Depois de um berimbolo, a atleta da casa tentou laçar o pescoço da polonesa em uma guilhotina, mas viu a rival defender e se livrar da posição. Atenta, a cearense travou Kowalkiewicz contra a grade. Com a aproximação, Iasmin conseguiu uma queda limpa e levou o confronto para o solo.