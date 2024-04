McGregor busca usar perna quebrada como arma em volta ao UFC: "Sou o Exterminador agora"

Em sua última aparição no Ultimate, em julho de 2021, Conor McGregor fraturou a perna esquerda durante o combate contra Dustin Poirier. Mas a grave contusão, que poderia ser considerada uma 'fraqueza' para Notorious, está sendo vista pelo irlandês como uma 'carta na manga' a seu favor no aguardado retorno ao UFC. Após passar por uma cirurgia e receber uma placa de titânio para reforçar a região, o ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) brincou ao se comparar com o personagem do 'Exterminador do Futuro', um robô disfarçado de humano com superforça.

Em recente entrevista ao podcast 'This Life of Mine', McGregor afastou qualquer tipo de receio com a perna quebrada ao eleger a região como mais uma arma em seu arsenal de ataques. Confiante, o falastrão irlandês, inclusive, destacou seu desejo de nocautear algum adversário com um chute desferido com a mesma perna contundida em 2021 - a fim de demonstrar o poderio adquirido com a operação.

"Sou o Exterminador (do Futuro) agora. Eu tenho uma haste de titânio que vai do joelho, no interior do osso, até o meu tornozelo. É inquebrável. Eu desejo e vou trabalhar para lançar esse chute com essa barra de aço na perna contra um oponente e nocauteá-lo. Quero ver uma foto minha com a perna quebrada no octógono, e do lado quero ver uma foto minha no octógono com a minha (nova) perna em volta do pescoço do meu oponente, apagando ele", declarou o irlandês.