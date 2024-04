Makhachev afasta possibilidade de lutar contra Holloway no UFC

Campeão do peso-leve (70 kg) do UFC, Islam Makhachev vai colocar o título em jogo pela terceira vez contra Dustin Poirier, em junho, em Nova Jersey (EUA), e já aborda seus potenciais adversários. Inclusive, o russo bateu o martelo sobre a situação de Max Holloway na categoria.

Em abril, o ex-campeão do peso-pena (66 kg) subiu para o peso-leve para encarar Justin Gaethje e, mesmo sendo o azarão, surpreendeu, vencendo por nocaute. Dessa forma, o americano conquistou o cinturão 'BMF' (lutador mais durão) e assumiu o nono lugar no ranking da categoria, ficando próximo de disputar o título. Mas, de acordo com Makhachev, o atleta, apesar do feito, de sua popularidade e reputação, vai precisar fazer mais para desafiá-lo.

"Se Holloway vencer mais alguns caras da minha divisão, poderemos lutar. Não quero dar uma chance para ele agora, porque tenho alguns adversários que preciso vencer. Agora, tenho Poirier, depois Tsarukyan. Acho que terei algum trabalho na minha divisão e ele tem trabalho na dele. Talvez se ele vencer a próxima luta, se ele vencer Topuria e eu finalizar as minhas duas lutas", declarou o campeão do UFC, ao site 'New York Post'.