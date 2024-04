Gaethje estipula longo prazo para voltar a lutar no UFC após sofrer nocaute brutal

Ex-campeão interino do peso-leve (70 kg) do UFC, Justin Gaethje vive um período complicado. Em abril, em Las Vegas (EUA), o atleta viu sua sequência de duas vitórias chegar ao fim contra Max Holloway, em luta que acabou nocauteado brutalmente no quinto round. Como o desfecho do duelo foi desfavorável e traumático, o americano não tem pressa para voltar a competir.

Tanto que, em entrevista ao site 'MMA Hangout', Gaethje, ao ser questionado sobre quando gostaria de retornar à ação no UFC, estipulou um longo período de afastamento, visando uma recuperação plena. E a programação do atleta faz sentido, visto que seu estilo de luta é visceral, ou seja, ao mesmo tempo que causa 'estrago' nos adversários, também recebe uma boa quantidade de dano.

"Metaforicamente, posso estar pronto amanhã, mas fisicamente quero me cuidar. Acho que as concussões repetidas, seria uma tolice voltar a treinar antes de 180 dias. Eu poderia fazer cardio, posso ficar em forma, é isso que quero tentar fazer. Quanto mais velho fico, mais difícil é voltar à melhor forma da minha vida, então quero ficar ativo. Obviamente, o contato físico vai ficar limitado por um bom tempo, porque quero me preservar. Acho que seis meses, pelo menos, antes de voltar, mas isso não quer dizer que não estarei treinando o tempo todo", declarou o lutador.