Ariane Lipski minimiza passado de treinos com Karine Silva: "Somos diferentes agora"

Neste sábado (27), no UFC Vegas 91, Ariane Lipski enfrenta a compatriota Karine Silva em um duelo de ranqueadas do peso-mosca (57 kg) que reforça o card principal do evento. Além da nacionalidade, a dupla também divide um passado de treinos em conjunto - quando ainda não despontavam com destaque no Ultimate. Mas o histórico não tende a definir os rumos do combate. Ao menos é nisso que acredita a 'Rainha da Violência'.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Ariane minimizou qualquer tipo de vantagem ou desvantagem oriunda do período em que treinou com sua próxima adversária. A 'striker' frisou que, desde então, ambas evoluíram e se tornaram competidoras bem distintas da época em que compartilhavam os tatames em Curitiba. Desta forma, a Rainha da Violência afirmou que não baseou sua estratégia em seu histórico com Karine.

"Tem muita informação que uma pode tirar da outra, mas não me baseei nisso para o meu camp. Assim como eu sou uma nova pessoa e atleta, mudei muito, acredito nisso também, me baseio que ela tenha se transformado, mudado as características e evoluído tecnicamente. Então meu foco está mais em quem ela é agora, em suas últimas performances, do que nos nossos treinos. Tem coisa que a gente pode estudar, mas me basear nos nossos treinos é algo que não é vantajoso, porque foi há cinco, seis anos atrás. Somos atletas diferentes agora. Então meu foco está - como com qualquer outra adversária - nas suas últimas performances. Porque é o que consigo ver dela mais recentemente, foi nisso que me baseei. Nosso contato era bem profissional, chegava na academia como parceiras de treino e depois a gente não manteve mais contato", destacou a curitibana.