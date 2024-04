Usman classifica Poatan como uma ameaça aos pesados: "Estão com problemas"

Alex Pereira está em alta no UFC e não só com os fãs de MMA. Em abril, em Las Vegas (EUA), o brasileiro defendeu o cinturão dos meio-pesados (93 kg) pela primeira vez ao nocautear Jamahal Hill no round inicial e, em seguida, expressou o desejo de se testar no peso-pesado. Impressionado com 'Poatan', Kamaru Usman opinou sobre a vontade do mesmo em se aventurar na categoria mais perigosa do esporte.

Recentemente, Dana White se mostrou incerto quanto ao atleta subir de divisão e indicou que ele poderia ter problemas contra lutadores maiores e poderosos. Por outro lado, Usman defende a ideia de que 'Poatan' tem tudo para repetir o sucesso feito no peso-médio (84 kg) e nos meio-pesados também nos pesados. Tanto que o ex-campeão dos meio-médios (77 kg) classifica o brasileiro como uma potencial ameaça na categoria por ele ser um striker condecorado.

"Todos nos médios, meio-pesados e pesados estão em apuros quando lutam contra um cara como Alex. Se você não seguir o caminho de menos resistência e deixá-lo lutar da maneira que ele tem a maior vantagem, acho que todos estão com problemas. Definitivamente, dou para ele uma boa chance contra um cara como Aspinall", declarou o ex-campeão do UFC, em seu podcast 'Pound 4 Pound'.