Lutador iraniano é banido de evento na Rússia após agredir ring girl; veja

Demais confusões

Não bastasse o lamentável episódio de agressão à ring girl, Ali também protagonizou outros momentos questionáveis na edição de sexta-feira (19) do HFC MMA, na Rússia. Depois do árbitro central interromper o combate e decretar a vitória de Arkadiy Osipyan, o iraniano foi atrás do adversário e aplicou um soco pelas costas (veja abaixo ou clique aqui). Já fora do cage, Heibati ainda teria participado de uma briga generalizada com pessoas descontentes com sua atitude.

A ring girl russa Maria Andrioanova sonha em atuar no UFC, mas viveu um pesadelo no último fim de semana. Enquanto performava no HFC, ela foi agredida pelo lutador ?? Ali Heibati, que alegou que estava com pressa para que a luta iniciasse logo. Ele foi multado e banido do evento. pic.twitter.com/o1sNGGnQuY

- MMA Melotto (@MMAmelotto) April 23, 2024