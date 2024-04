Lutador iraniano é multado e banido após chutar ring girl na Rússia

Heibati perdeu a luta no primeiro round, por nocaute técnico. O confronto com Osipyan durou 30 segundos.

Confira o pedido de desculpas:

Pessoal, está é a Maria, eu não agi de uma maneira gentil com ela. O motivo é que antes das lutas de MMA houve várias brigas dentro do cage, então eu estava lá esperando e só queria ir logo para a luta, já estava tenso. Eu tive um comportamento ruim com a Maria e queria me desculpar publicamente com ela. Eu sou um homem casado, então respeito as mulheres. Ela estava apenas fazendo seu trabalho. Depois da luta eu não admiti minha culpa porque tinha sido atingido na cabeça. Quero dizer: Maria, me desculpe, se você me perdoar, serei muito grato, já que eu respeito as mulheres e não quero que você tenha nenhum rancor comigo.

Confira o pronunciamento da HFC: