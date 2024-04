Lenda do MMA, Wanderlei Silva desafia ex-BBB Nego Di para luta

Depois da repercussão da luta entre Acelino Popó Freitas e Kleber Bambam no Fight Music Show, em fevereiro, um novo confronto envolvendo um grande nome dos esportes de combate e um ex-BBB pode virar realidade em breve. Ex-campeão do PRIDE e Hall da Fama do UFC, Wanderlei Silva desafiou o comediante gaúcho Nego Di para um duelo.

O desafio do 'Cachorro Louco' foi feito através das redes sociais, em resposta a uma postagem feita pelo humorista nos stories do seu perfil no Instagram. Nela, Nego Di expressou o desejo de testar suas habilidades no boxe contra algum lutador veterano, além de prometer "chocar o mundo".

"Pessoal, recebi um stories super mal-educado aqui de um tal de Nego Di. Um cara que provavelmente você não conhece, porque ele se diz humorista e não sabe contar uma piada. Um dos caras com maior rejeição na história do Big Brother. Fala mal de todo mundo, um cara super inconveniente, falou agora que gostaria de se testar contra um ex-atleta. Bem, eu sou ex-atleta, preencho todos os requisitos que você falou ali e estou louco para te descer o braço. Eu quero saber se você aceita fazer esse combate comigo, Nego Di. Diz que quer se testar contra um ex-atleta... Eu estou aqui. Campeão, Cachorro Louco! Louco para te meter a porrada. Vai correr ou vai aceitar", desafiou 'Wand'.